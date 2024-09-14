Sezonun ilk maçında deplasmanda Altınordu’ya 2-0 yenilen ardından 2. hafta müsabakasında kendi saha ve seyircisi önünde Sarıyerspor’la 0-0 berabere kalan İnegölspor, 3 puan hasretini sonlandırmak istiyor.

Yeni transferlerin takıma yavaş yavaş uyum sağlaması ile birlikte her geçen hafta tempoyu arttıran temsilcimizde, Afyonspor maçının hazırlıkları tamamlandı. Maç saatini bekleyen Bordo Beyazlılarda parola galibiyet üzerine kuruldu.

İlk 2 maçta gol orucu yaşayan ekibimiz, şeytanın bacağını Afyon deplasmanında kırmaya çalışacak. Teknik Direktör Sinan Yücer’in bu hafta ki karşılaşmada bazı yeni oyunculara da şans vermesi bekleniyor.

AFYONSPOR NASIL BİR EKİP?

En kötü sezon başlangıçlarından birini yapan ev sahibi Afyonspor ise ilk maçta 2 mağlubiyet aldı. İlk maçta deplasmanda Sarıyerspor’a 3-0 yenilen ekip, 2. maçta ise kendi saha ve seyircisi önünde İskenderunspor’a 2-1 yenildi. Bu skorlarla Afyonspor geride kalan 2 hafta sonunda hiç puan alamayarak ligin son sırasında yer aldı.

Kadrosunda 25 oyuncusu bulunan ekip, transfer markette 1 milyon 360 bin avroluk değere sahip. Kulübün en değerli oyuncusu 175 bin avro ile sol bek mevkiinde oynayan Ender Gör.

Takımda da yine 150 ve 100 bin avroluk değerinde oyuncular yer alıyor.

İNEGÖLSPOR’UN KADRO DEĞERİ NE KADAR?

Kadrosunda 27 futbolcusu yer alan İnegölspor’un kadro değeri ise 2 milyon 80 bin avro. Bordo Beyazlıların transfer markette ki en değerli futbolcusu 200 bin avro ile sol bek mevkiinde oynayan Orhan Aktaş olurken, bu oyuncuyu 175 bin avro değeri ile merkez orta saha oyuncusu Alican Özfesli izliyor. Kulüpte 100-150 bin avro değerinde çok sayıda futbolcuda ter döküyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2. Lig Beyaz Grup 3. Hafta müsabakasında Afyonspor ile İnegölspor arasında ki mücadele 15 Eylül Pazar günü saat 19.00’da Zafer Stadyumunda oynanacak.