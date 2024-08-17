Türkiye'de kira artış oranlarını belirleyen düzenlemeler, Temmuz 2024 itibarıyla değişti. Daha önce 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanan kira artış oranları, iki yıllık %25 zam sınırı düzenlemesinin sona ermesiyle birlikte yeniden belirlendi. Artık konut kiraları, eşya kiralarıyla aynı oranda zamlanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Temmuz 2024'te enflasyon aylık bazda %3,23, yıllık bazda ise %61,78 olarak açıklandı. Bu verilere dayanarak, Ağustos 2024 için geçerli olacak kira artış oranı %65,95 olarak hesaplandı.

Örneğin, Ağustos 2024'te kirası 15.000 TL olan bir konut için, %65,95 artış oranına göre kira artış tutarı 9.889 TL olacak ve yeni kira bedeli 24.889 TL olarak belirlenecek.

Bu yeni düzenlemeler ve hesaplamalar, kira sözleşmelerini yenileyecek olan kiracılar ve ev sahipleri için önemli bir rehber niteliğinde. Artık her ay açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda kira artış oranları da güncellenecek.