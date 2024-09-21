İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak ve hapis cezası alacağı iddiaları sosyal medyada yayılmaya devam ederken, İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat'tan "Ahmak Davası"yla ilgili yeni açıklamalar geldi. İmamoğlu'nun yargılandığı davada "5 yıl siyasi yasak alacak" iddialarının ardından Polat, çeşitli yorumlarda bulundu.

"Zaten Bunu Bekliyorduk!" Polat, söz konusu kararın toplumda farklı bir algı oluşturma çabasından ibaret olduğunu belirterek, "Karar yakında açıklanacak" gibi söylentilerin, kararın onanacağına dair güçlü bir beklenti yaratma amacı taşıdığını ifade etti. "Zaten bunu bekliyorduk, ne olacaktı ki…" şeklinde bir psikoloji oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.

"Hukuksuzluğun Normal Olduğu Düşüncesinde Olmayacağım!" Polat, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: "Ahmak davası ile ilgili olarak, kararın istinafta onandığına dair söylentilerin, halkın vicdanından dönen hukuka aykırı bir kararın, hukukçuların vicdanlarında yer bulamayacağını düşünüyorum. Hiçbir zaman hukuka aykırı bir beklenti içinde olmadım ve olmayacağım; hukuksuzluğun normal olduğu düşüncesine alışmayacağım."

"Karar, İstinaf Mahkemesi'ne Gönderildi!" İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, dava dosyasının İstinaf Mahkemesi’nde incelenme sırasını beklediğini belirtti. Ongun, "Karar, İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Ahmak Davası'nın gerçek özeti budur. Başka söze gerek yok" dedi