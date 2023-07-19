Yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki bir çocuk, bir otomobilin çarpması sonucunda metrelerce savruldu ve hayatını kaybetti. Kazanın etkisiyle 50 metre kadar savrulan Ebubekir Kılıç, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde hayatını kaybeden çocuğun, tatil için ailesiyle birlikte yazlık evlerine geldiği öğrenildi. Bu acı olayın ardından ailenin sinir krizleri geçirdiği bildirildi.

Kaza, Karasu-Kocaali yolu üzerinde bulunan Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaali istikametinden Karasu yönüne doğru seyreden A.Ç. yönetimindeki 54 PN 861 plakalı Opel marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Ebubekir Kılıç'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle çocuk yaklaşık 50 metre kadar sürüklendi ve ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı otomobil sürücüsü A.Ç. ile Ebubekir Kılıç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Ebubekir Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tatil için Karasu'da bulunan yazlık evlerine geldiği belirlenen ailenin ise acı haberi alınca büyük bir üzüntü ve şok yaşadığı ve sinir krizleri geçirdiği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve detaylı inceleme yapılmaya devam ediliyor.