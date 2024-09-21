Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Bakan Yardımcısı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevimden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye idealiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle birlikte görev yaptığımız tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum."

Bakan Yardımcısı, görev süresi boyunca yaptığı çalışmalar için tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunmaya devam edeceğini vurguladı. Görevden ayrılma nedeni hakkında ise herhangi bir detay paylaşılmadı.