Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zamandan ve yakıttan 247 milyonluk tasarruf sağlanacak olan İznik Çevre Yolu’nu hizmete açtı.

İstanbul, Kocaeli ve Bursa gibi büyükşehirlerden günübirlik ziyaretlerin yoğun olduğu İznik ilçesinin ulaşım altyapısının güçlenmesine yönelik 7,3 kilometrelik İznik Çevre Yolu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımı ile hizmete girdi. Çevre yolu çerçevesinde, 5 adet farklı seviyeli kavşak, 29 metrelik 1 çift köprü, 9 altgeçit ve 4 adet tarımsal altgeçit köprüsü inşa edildi. İznik Çevre Yolu sayesinde transit trafiği şehir dışına aldıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Böylece İznik şehir merkezinde hem şehir içi hem de transit trafiğe hizmet veren mevcut tek yol üzerindeki yoğunluğu rahatlattık. Daha önce şehir merkezi üzerinden 15 dakikada geçilebilen İznik şehir geçişini artık çevre yolu ile sadece 4 dakikaya düşürdük. Böylece çevre yolumuz ile zamandan 241 milyon lira, akaryakıttan 6 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 247 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 410 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız" diye konuştu.

Ekonomik büyümenin birincil şartının güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yol medeniyettir’ şiarıyla başlattığı ulaştırma hamleleriyle de ülkemize çağ atlattık Türkiye Yüzyılı Vizyonumuzu rehber edinerek, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları, ülkemizin dört bir köşesinde atmaya devam ediyoruz. Yatırımlarımızın toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkemizi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattık. 2002 yılında toplam araç sayımız yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometre iken ortalama seyahat süremiz saatte 40 kilometreydi. Bugün araç sayımız 30 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Bunu bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 500 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık. Hayata geçirdiğimiz her yeni yol, köprü ve tünel ile üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırdık, yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile olduk" dedi.

Bursa’ya 2002 yılından buğu güne kadar ulaşım ve iletişim aytyapısına 229 milyar 700 milyon lira harcadıklarını belirten Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 602 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 777 kilometreye çıkardık.Bugün itibari ile de 19 milyar 79 milyon lira proje bedeliyle 24 ayrı karayolu projesine devam ediyoruz. Bu projelerin en büyüklerinden birini, Türkiye’nin en önemli tarih, kültür ve turizm merkezlerinden biri olan İznik’in ulaşım altyapısının gücüne güç katacak İznik Çevre Yolu’nun resmi açılışını mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Teknosab Kavşağı ve yapımı planlanan Görükle D-200 Kavşağı’nın yerinde de incelemelerde bulunacaklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Teknosab Kavşağı ile de Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nin İstanbul-İzmir Otoyolu’na ve Bursa-Karacabey Devlet Yolu’na yüksek standartlı bağlantısını sağlayacağız. Bildiğiniz üzere Görükle D-200 Kavşağı’da Bursa’nın nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve gelişmeye devam ettiği batı kesimindeki Görükle ve Kayapa bölgelerinin kesişim noktasında yer alıyor. Mevcut haliyle hemzemin kavşak olarak hizmet veren kavşağın köprülü kavşak haline getireceğiz. Kavşak uygulama projeleri Karayolları Genel Müdürlüğümüzce onaylandı. Proje kapsamında; toplam uzunlukları 231 metre olan 2 adet köprü ve 5 adet köprü niteliğinde altgeçit yapacağız. Ayrıca, ana gövdede bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında 2 kilometrelik yol ile 2,2 kilometresi bölünmüş yol olan 8,9 kilometre uzunluğunda kavşak kolu inşa edeceğiz. Proje kapsamında etkilenen üniversiteye ait araziler bedelsiz olarak tahsis edilmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi ile protokolü imzaladık. Geri kalan kesimlerdeki kamulaştırma işlemleri de Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından imar uygulaması ile çözülecek. Projemizin hizmete sunulmasıyla bölgedeki geçiş süresini 20 dakikadan 1 dakikaya indireceğiz" dedi.

Bursa’da sadece karayolu yatırımlarıyla sınırlı kalınmadığını, ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla birlikte geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, "Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı Şantiyemizde de incelemelerde bulunacağız. Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattımızı Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak saatte 250 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. 106 kilometrelik Osmaneli-Bursa arasındaki işleri 2025 yıl sonunda tamamlamayı, bursa bandırma arasını ise 2028 yılında bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bursa’da devam etmekte olan önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu’dur. Hattımızın yapımını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan protokol ile devraldık. Projemiz sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını kat ederek YHT Gar ve nihayetinde Şehir Hastanesine ulaşacak. Saatte 88 kilometre tasarım hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecektir. Projemiz kapsamına depo sahası ve 2 yeni istasyon ile Görükle uzatmasını da dahil ettik. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım-tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecektir. İnşallah bu projemizi de 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.