AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik’te CHP’ye yüklenerek, "CHP’nin muhalefet olarak ortaya koyduğu kavga ve gürültü ortadayken bu zihniyetin iktidar olabilmesi ve millete hizmet edebilmesi mümkün müdür? Artık ülkeyi yeniden bu eski köhne zihniyetlere döndürmenin kimseye, özellikle de şehirlerimize bir faydası yok" dedi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ’AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP Bilecik İl Sekreteri Bahadır Emirler, AK Parti’nin belediye başkan adayları ve çok sayıda partili katıldı.

"İnşallah 11’de 11 yapacağız"

Açılış konuşması yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Bundan tam 3 yıl önce kongremizde Cumhurbaşkanımıza bir söz vermiştik. 2023 yılı hedeflerimizi açıklamıştık. 2024 yılında da inşallah 11’de 11 yapacağız demiştik. 2023 yılında bu teşkilatımızda rekora imza attık. İnşallah 11’de 11 yaparak yine rekora imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

"11 beledeyimize AK Parti hizmetleriyle kavuşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz"

AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman ise, "Cumhur ittifakımız ile birlikte omuz omuza sahalardayız. Bilecik’in biz sahalardayken bizi ne kadar, AK Parti icraatlarını ne kadar özlediğini gördük. Bizlerde el ele vererek gece gündüz demeden 18 Şubat’tan itibaren kapı, kapı gezerek vatandaşlara yapacağımız icraatları anlatmaya devam ediyoruz. Biz inanıyoruz Cumhurbaşkanımıza onun sözünü milletvekili ve il başkanımız ile birlikte verdik. 11 beledeyimize AK Parti hizmetleriyle kavuşmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah mahcup etmeyeceğiz sizi gençler. Cumhur ittifakımız ile birlikte inşallah sizlere hizmeti sunacağız. Tüm dava arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz.

"Kazanan Bilecik, ilçeleri ve beldeleri olacak"

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ise "Bugün burada bir sevince bir heyecana ortak oluyoruz. Sayın genel başkan yardımcım bu kadar güzel ortamda yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Allah’ın izni ile 31 Mart günü inşallah Bilecik’te 11 belediyenin 11’inide ak partili belediye başkanları idare etsin diye bir yola çıkıyoruz. Bu kutlu yolunuz hayırlı uğurlu olsun. Bu yolda inşallah dünyada bütün mazlum milletin ümidi olan Sayın cumhurbaşkanımıza 11’de 11 belediyeyi hediye etmek istiyoruz. İnşallah bu davayı da kazanacağız. Kazanan Bilecik, ilçeleri ve beldeleri olacak" dedi.

"Birbirine kenetlenen bir millet hiçbir şey yıkamaz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bilecik’in tarihe yön veren, üç kıtaya hakimiyet kuran ve 6 yüzyıl dünyaya adalet ve merhamet götüren Osmanlı’nın kurucu şehri olduğunu söyledi. Sayan Kaya, "Ülkemizin her karış toprağında aynı maneviyat ve aynı istiklal ruhu vardır. İşte AK Parti siyaseti altında bizler, ülkemize böyle bütüncül ve kuşatıcı bir anlayışla bakıyoruz. Milletimizin kritik anlarda ortaya koyduğu birliktelik ve irade bizlere daima umut, güç ve kuvvet vermiştir. Birbirine kenetlenen bir millet hiçbir şey yıkamaz. Bu yüzden, AK Parti iktidara geldiği günden beri gücünü sadece ve sadece milletten alır, Milletinin bu feraseti ve birlikteliği Ak Partiyi dik tutan temel taştır. Bu sebeple AK Parti olarak yerelden genele güçlü ve sıkı bir teşkilatlanma kurduk. Halkımızla iç içe , gönül, gönüle olduk. İnsan odaklı bir eser siyaseti anlayışını her alanda hakim kıldık. Teşkilatımızın emektarları bilirler ki bu iş gönül işidir, gönül kazanma işidir. Gönüller kazanmadan, gönüller yapılmadan, gönüller inşa edilmeden millete hizmet edilemez. Bu şiarı asla unutmayalım değerli dava arkadaşlarım. 31 Mart yerel seçimine sayılı günler kala milletimize neden AK Partiye oy vermeleri gerektiğini tek tek ama en önemlisi de bize yakışan güzel bir üslupla anlatacağız" dedi.

"Eskilerin bir sözü vardır, ’Evvel refik, badel tarik’ derler"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, konuşmasının devamında, "Bizim de en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz, erkeğiyle kadınıyla, genciyle-yaşlısıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun vatandaşlarımızın tamamı bu yoldaşlığın içindedir. Bu yoldaşlığın başlangıcı olan Bilecik güzide memleketlerimizden, şehirlerimizden biridir. Bu şehir, ruhuna yaraşır şekilde en iyi hizmetlere lâyıktır. Allah’ın izniyle yine ve yeniden Bilecik’in merkezinde ve ilçelerinde AK Parti Belediyeciliği ve Cumhur İttifakı belediyeciliği kazanacak. Üstünde bulunduğumuz, atalarımızın manevi yadigarı olan bu topraklar ana muhalefete asla emanet edilemez. CHP’nin muhalefet olarak ortaya koyduğu kavga ve gürültü ortadayken bu zihniyetin iktidar olabilmesi ve millete hizmet edebilmesi mümkün müdür?. Artık ülkeyi yeniden bu eski köhne zihniyetlere döndürmenin kimseye, özellikle de şehirlerimize bir faydası yok. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa ’hodri meydan’ buyursun çıksın ortaya"

Sayan Kaya, CHP’nin hâlinin ortada olduğunu anlatarak, "Herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hâli ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?. Hâlbuki bizim için siyaset, hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa ’hodri meydan’ buyursun çıksın ortaya. Ama yok değerli arkadaşlar, çıkar çatışmalarından zaman bulamıyor onlar. Bu sebeple şehirlerimizi bu zihniyetlerden temizleyeceğiz. AK Parti teşkilatlarımız inanıyorum ki en ivedi, en kararlı, en doğru şekilde bunun için çalışacaklardır. Biz Cumhur İttifakı olarak 31 Mart seçimine hazırız ve son derece kararlıyız. Cumhur ittifakı adaylarımızın kazanması için teşkilatlarımız sürekli sahada olacaklar ve 31 Mart akşamında ülkesine hizmet için yarışan her bir adayımız başkanlıkları kazanacak inşallah" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya son olarak, "Türkiye’nin en güzel şehirlerinden biri olan Bilecik, ruhuna yaraşır şekilde Belediye Başkan Adayımız Mustafa Yaman’ın öncülüğünde tüm ilçe adaylarımızla birlikte hak ettiği şekilde kalkınacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından biri MHP olmak üzere, AK Parti’nin 6 ilçe 3 belde ve il merkezi olmak üzere 11 aday tanıtıldı.