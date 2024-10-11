AK Parti Grup Başkanı Güler, önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan düzenlemeye göre, 100 bin lira ve üzeri limitli kredi kartı sahiplerinden 750 lira katkı payı alınacağı belirtildi. Bu uygulama, yüksek limitli kredi kartlarının yönetimi ve ekonomik denge açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hükümetin bu hamlesinin, mali disiplini artırmak ve tüketim alışkanlıklarını düzenlemek amacıyla hayata geçirildiği ifade ediliyor. Konuyla ilgili detayların önümüzdeki günlerde daha fazla açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Hürriyet gazetesi