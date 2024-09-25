Ekim ayı sonunda yapılması planlanan AK Parti Orhangazi kongresi öncesinde delege seçimleri parti binasında yapıldı.

Ak Parti’de geçtiğimiz Pazar günü yapılan delege seçimleri sonrasında ilçe genelinde 31 mahallede toplam 420 delegenin seçimi yapılmış oldu. Ekim ayı sonunda yapılması planlanan kongrede ise Belediye başkanı, ilçe başkanı, Kadın ve Gençlik kolları başkanları ile meclis üyelerinin doğal delegelikleri ile birlikte kongrede toplam 420 delege oy kullanacak. Kongrenin ise ekim ayı sonunda yapılması planlanıyor.