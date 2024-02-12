Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Motorinde fiyat artışı bekleniyor. Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek.

Benzin 40 lirayı, motorin 43 lirayı aşmıştı. Mazot fiyatı bu gece bir kez daha zamlanarak 45-46 TL seviyelerinden satılacak.

İnegöl'de zam haberini alan vatandaşlar, zam öncesi depolarını doldurmak için benzin istasyonlarına akın etti, kuyruklar oluşturdu.