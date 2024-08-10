Bursa Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Alinur Aktaş, büyük bölümü kendi görev süresinde tamamlanan projelerin hizmete açıklamasından memnun olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aktaş,

2019 yılında IDA’ya (International Dark-Sky Association) ilk müracaatını yaparak sürecini başlattığımız, 2021 yılında ön onayını alarak Bursa’nın 1050 farklı noktasında karanlık ölçümünün ardından 23 kadir derecesi ile yeryüzünden gökyüzüne en az ışık yansıyan yer olarak tespit edilen İnegöl ilçemize bağlı Başalan Yaylası’nda dört yıl boyunca çalışmalarını sürdürüp, yüzde 90 oranında tamamladığımız Türkiye’nin ilk Karanlık Gökyüzü Parkı’nın açılacağını duydum. Büyük bölümünü tamamlayıp açılışını yeni döneme bıraktığımız birçok projede olduğu gibi bu projenin de Bursa’mıza hizmet edecek olması beni mutlu etti. Bugüne kadar projenin hayata geçirilmesine yönelik yaptığımız tüm çalışmaların Bursa Büyükşehir Belediyesi web sitesinden kaldırılmış olmasını da ayrıca manidar bulduğumu belirtmek isterim. Tarafımızca yapılmış işlerin kurdelesini kesmekten, tabelasını değiştirmekten öte bir şey ortaya koyamayan mevcut yönetim geçtiğimiz yıl tamamladığımız Mudanya Plajı’nı açarken ağzına dahi almadığının aksine bu sefer emeği geçenlere bir teşekkür edecek mi? Ben de merak etmiyor değilim." dedi.

Muhabir: Fahrettin Eniş