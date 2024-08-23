İnegöl Medyası ile kahvaltıda bir araya gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinin, karayoluna kesişen noktasını Alanyurt’a bağlayacak yeni bir düzenleme yapılması noktasında adım attıklarını söyledi.

Başkan Taban yaptığı açıklamada, “Karayolları Bölge Müdürümüzle ve Genel Müdürlüğümüzle görüşmeler yaptım. Ağaç İşleri Mobilya Sanayi çıkışından Mesudiye Mahallesi ve Alanyut’a bir birine bağlayacak yeni bir yol açılması noktasında beklentilerimizden bahsettik. Bu İnegöl’ümüz için oldukça önemli. Şehrin trafiğini yaymak noktasında çabalarımızdan bir tanesi. Bölge müdürlüğümüz talebimize sıcak baktı. 2025 yılı planına dahil ettik. İnşallah bu bölge tamamlandığında İnegöl’üme zenginlik katacak” diye konuştu.