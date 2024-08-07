Beslenmenin yanı sıra vücudun şekil alması içinde spor yapmak son derece gereklidir.Cardio yapmak, bisiklet sürmek, mekik çekmek kilo vermek için yapılan egzersizlerkenAletli Pilates yapmak ise vücuda şekil verir. Belirli bir miktarın üzerinde kilo veren kişilerin vücudunda sarkıklık, çatlak veya şekil bozukluğu gözükebilir. Bunları ortadan kaldırmak ve daha fit bir görünüme sahip olmak için Aletli Pilates yapmak oldukça etkili olacaktır. Aletli Pilates reformer pilates olarak da adlandırılabileceği gibi çoğunlukla butik pilates salonlarında kişiye özel hizmet verilerek yapılmaktadır. Vücut şekillenmesine fayda sağlamasının yanında Aletli Pilates yapmak, kişinindaha sağlıklı, rahat ve derinbir nefes almasına yardımcı olur.

Kaynak: Haber Merkezi