Sakarya’nın Karasu ilçesinde alkollü şekilde kullandığı otomobil ile motosiklete arkadan çarpan ve 1 kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, 4 Eylül Çarşamba günü gece saatlerinde Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. idaresindeki (36) idaresindeki 34 NE 330 plakalı Mercedes marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan D.P. idaresindeki 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arakadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.E.E. (19) ve motosiklet sürücüsü D.P. hafif yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan Derya Miyanyedi (48) olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince yapılan testlerde gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.E.’nin 1.29 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Y.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.