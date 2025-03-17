Edinilen bilgiye göre, Edirne’de şehir merkezinde uygulama yapan emniyet ekipleri şüpheli bir otomobile dur ihtarında bulundu.

A.B. idaresindeki 44 PL 488 plakalı otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmak için her yolu denedi. Şehir trafiğini adeta birbirine kattan alkolü sürücü A.B., kaldırımların üzerinden, ters yönden ve defalarca polisin dur ihtarına uymayarak, diğer sürücülerin trafik güvenliğini hiçe sayarak kaçmaya devam etti. Kilometrelerce yaşanan kovalamaca sonucu lastikleri patlayan otomobil Edirne Sana Sitesinde yakalandı. Polisler, otomobil sürücüsü A.B. ile yanında yolcu olarak bulunan bir kişi gözaltına aldı.

Sürücü A.B. alkol testinde yavaş bir nefesle alkolmetreye üfleyerek polislerin sabrını sınamaya devam etti. Yanında bulunan arkadaşının ikna etmesiyle alkolmetreye üfleyen sürücü A.B., 1.46 promil alkolü çıktı. Sürücüye yaklaşık 40 bin lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, otomobilde 3 adet tabanca bulundu.