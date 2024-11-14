Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Alp Mimarlık tarafından hayata geçirilen 99 metrekare büyüklüğündeki 3+1 konut projesi ev sahiplerine teslim edildi.KIRIKKALE (İGFA) - Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Alp Mimarlık tarafından hayata geçirilen 99 metrekare büyüklüğündeki 3+1 konut projesi, Nazmi Bey ve ailesine teslim edildi.

Kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışıyla dikkat çeken Alp Mimarlık, uygun fiyatlı anahtar teslim projelerle müşterilerini hayallerindeki evlere kavuşturmaya devam ediyor.

Alp Mimarlık, sunduğu bütüncül hizmetlerle müşterilerinin tüm inşaat sürecini kolaylaştırıyor.

Proje tasarımı, ruhsat işlemleri, inşaat süreci ve iskan işlemlerine kadar her aşamada profesyonel destek sağlayan firma, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışıyor.

Şirket yetkilileri, “Hayalinizdeki evi siz tasarlayın, biz gerçeğe dönüştürelim” sloganıyla hizmet verdiklerini ifade ediyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM

Alp Mimarlık hakkında daha fazla bilgi almak ve projelerle ilgili detaylara ulaşmak için firmanın ofisini ziyaret edebilir ya da iletişim numaraları üzerinden bilgi alabilirsiniz.

???? Telefon: 0506 464 64 08

???? Adres: Yenidoğan Mahallesi, 596. Sokak, KaleMedya Plaza, Kat: 3, Kırıkkale/Merkez

???? Web: www.alpmimarlik.net