İSTANBUL (İGFA)- NBA All-Star 2025 için oylama, 19 Aralık saat 18:00’de başladı ve 21 Ocak saat 07:59’da sona erecek. Oylama sürecinde belirli tarihlerde verilen oylar 3 katı değerinde sayılacak. Ara sonuçlar ise sırasıyla 2, 9 ve 16 Ocak tarihlerinde açıklanacak. All-Star’da ilk 5 oyuncu 23 Ocak’ta, yedek oyuncular ise 30 Ocak’ta duyurulacak.

Alperen’in için 21 Ocak 2025’e kadar her 24 saatte bir yeniden oy vererek, milli oyuncu için destek sağlanabilecek. Şengün, Mehmet Okur’un ardından 18 yıl sonra NBA All-Star’da forma giyen ikinci Türk basketbolcu olabilir.

All-Star’da yeni format

Bu yıl All-Star, yepyeni bir formatla basketbolseverlerin karşısına çıkıyor. Turnuvada yer alacak 4 takım, NBA All-Star kazananı olmak için iki aşamalı maçlarla mücadele edecek. All-Star’a seçilecek 24 oyuncu, 8’er kişilik 3 takıma ayrılacak. Dördüncü takım, Rising Stars maçının galiplerinden oluşacak ve bu takımın genel menajeri NBA yıldızı Candace Parker olacak.

Yeni formatta, maçları 40 sayıya ulaşan takım kazanacak. Şampiyon olan takımın oyuncuları kişi başı 125 bin dolar, ikinci takım 50 bin dolar, üçüncü ve dördüncü takımlar ise kişi başı 25 bin dolar ödül kazanacak.

Gözler Alperen’in üzerinde

Houston Rockets forması giyen Şengün, bu yıl Doğu ve Batı Konferanslarının en iyi oyuncuları arasında boy gösterebilir. Geçtiğimiz yıl da All-Star oylamasına katılan Şengün, bu sene sergilediği başarısıyla All-Star yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Alperen’in bu sezon gösterdiği olağanüstü performans, hem hayranlarının hem de eleştirmenlerin dikkatini çekiyor. Takımına olan katkıları ve sergilediği etkileyici oyun, onu NBA’de en çok takip edilen isimlerden biri haline getirdi. NBA’in resmi sosyal medya hesaplarında sık sık paylaşılan Milli basketbolcu, Houston Rockets için kritik bir oyuncu olmasının yanı sıra, Türkiye’nin uluslararası basketboldaki en önemli temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor.