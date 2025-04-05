NBA’de normal sezon 10 karşılaşma ile devam etti. Houston Rockets evinde karşılaştığı Oklahoma City Thunder’ı 125-111’lik skorla mağlup ederek, 51. galibiyetini elde etti. Houston’da milli basketbolcu Alperen Şengün, 33 dakika kaldığı parkede 31 sayı, 4 asist, 3 top çalma ve 1 ribaund ile oynarken, Jalen Green 34 sayı ve Amen Thompson da 16 sayıyla mücadele etti. Ligde 11 maç sonra yenilen ve toplamda da 13. kez kaybeden Oklahoma’da ise Jalen Williams 33 sayı, Shai Gilgeous Alexander 22 sayı ve Chet Holmgren 20 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 102 - Sacramento Kings: 125

Indiana Pacers: 140 - Utah Jazz: 112

Boston Celtics: 123 - Phoenix Suns: 103

Toronto Raptors: 105 - Detroit Pistons: 117

Chicago Bulls: 118 - Portland Trail Blazers: 113

San Antonio Spurs: 113 - Cleveland Cavaliers: 114

Houston Rockets: 125 - Oklahoma City Thunder: 111

Golden State Warriors: 118 - Denver Nuggets: 104

Los Angeles Lakers: 124 - New Orleans Pelicans: 108

Los Angeles Clippers: 114 - Dallas Mavericks: 91