Altın fiyatları haftaya hızlı başladı. Pazartesi günü ons altın 2148 doları görürken gram altın 1997 lirayı test etti.

Rekor seviyeyi test ettikten sonra altın 1870 TL'ye geri çekildi.

Peki bu dalgalı hareketin nedeni ne? Gram altın 2000 lirayı ne zaman aşar?

Habere göre Ata Yatırım Portföy Yönetim Direktörü Samet Zağlı, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak şu ifadelere değindi:

Altında Asya seans saatlerinde rekor seviyeler test edildikten sonra Avrupa ve ABD borsalarının açılmasıyla sert bir geri çekilme yaşandı. Bu hareketteki en önemli faktör, Amerikan tahvil faizlerindeki toparlanma ve dolar endeksindeki yükseliş oldu.

Son dönemde artan politika faizlerinin de etkisiyle birlikte borsanın getirileri sorgulanmaya başlandı. Bu doğrultuda altın, dolar, mevduat ve borsa üzerinde bir değerlendirme yapacak olursak aralarında çok büyük farkların olmadığını yatırımcı tiplerinin farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz.

Altında Fed’in sıkılaşma politikasının sonuna gelindiğine yönelik beklentilerin artması ve kurlardaki hareketliliğin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Burada altın ve dolar arasında tercihin altında olabileceği kanısındayız. Borsa tarzı yatırımların uzmanlık getirdiğini unutmamak gerekiyor ve bu dönemde hisse seçimlerinin önemli olduğu kanısındayız. Doğru sektör ve hisse üzerinde yapılan tercihlerin diğer yatırım araçları arasında daha iyi bir getiri sunabilir. Ancak, borsa ve buna benzer yatırımların da risk barındırdığını da unutmamak gerekiyor.