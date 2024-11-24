Bursa’daki AES üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, öğretmenlik mesleğinin önemi bir kez daha vurgulandı.

AES Bursa İl Temsilcisi Işıl Güler, konuşmasında öğretmenlik mesleğinin yalnızca bilgi öğretmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda yurttaş yetiştirme gibi büyük bir sorumluluk taşıdığını ifade etti. Güler, “Öğretmenlik mesleğinde örneğimiz, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun öğretisi ve yolundan ayrılmadan öğrenci yetiştiren, meslektaşlarımıza da ilham veren öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde siz değerli öğretmen arkadaşlarımla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Etkinliğe katılan AES Genel Başkan Yardımcısı Musa Çınartaş da öğretmenlerin ve ailelerinin ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Çınartaş, yaptığı açıklamada, “Tüm öğretmen camiasının Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Biz, siyasilerin değil eğitimcilerin sendikasıyız ve eğitimdeki sorunların takipçisi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.