Parti çalışmalarına ivme kazandıran Anahtar Parti İnegöl teşkilatı, Bursa İl Başkanı Fikret Arslan ve İnegöl İlçe Başkanı Alper Ildırel’in öncülüğünde, MODEF Fuarı’nda stant açan firmaları ziyaret etti.

ESNAFLARI DİNLEDİLER



Mobilya sektörünün nabzının tutulduğu MODEF Fuarı, bu yıl da yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Anahtar Parti İnegöl İlçe Teşkilatı da fuarda yerini alarak hem esnafla buluştu hem de fuarla ilgili detaylı bilgiler edindi. Ziyaret kapsamında esnafın talepleri dinlendi, sektörün mevcut durumu üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

FİKRET ARSLAN: “İNEGÖL’ÜN NABZINI TUTUYORUZ”

Ziyaret sonrası konuşan Anahtar Parti İl Başkanı Fikret Arslan şu açıklamalarda bulundu:

“İnegöl bizim için önemli bir şehir. Ekonomisi güçlü, üretken bir ilçe. MODEF gibi organizasyonlar, hem bölge ekonomisine hem de esnafa katkı sağlıyor. Biz de bu katkının farkındayız ve destekliyoruz. Esnafımızla bir araya gelip nabzı tutmak, politikalarımızı sahadan gelen verilerle şekillendirmemizi sağlıyor.”

İLÇE BAŞKANI ILDIREL: “HALKIN İÇİNDEYİZ”

Anahtar Parti İnegöl İlçe Başkanı Alper Ildırel ise saha çalışmalarına önem verdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Parti olarak masa başından siyaset değil, sahada halkla iç içe siyaset anlayışını benimsiyoruz. Bugün de bunu bir kez daha gerçekleştirdik. İnegöl’ün ekonomisine yön veren bir fuarda olmak bizim için değerliydi.”

ESNAFA DESTEK VURGUSU

Anahtar Parti heyeti, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde mobilya sektörüne ve esnafa olan desteklerini açıkça ifade etti. Ekonomik zorluklara rağmen esnafın yanında olduklarını belirten parti yetkilileri, İnegöl’ün üretim kapasitesinin bilincinde olduklarını ve bu potansiyele siyasi anlamda katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi.

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Anahtar Parti, İnegöl’de başlattığı saha ziyaretlerine önümüzdeki günlerde de devam edecek.