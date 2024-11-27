Google Play Store'da yer alan ve "SpyLoan" olarak adlandırılan 15 tehlikeli uygulama keşfedildi.

Bu uygulamalar, kullanıcıları kişisel bilgilerini çalmak ve finansal zararlara yol açmak için tasarlandı.

8 milyondan fazla Android cihazına bulaşan bu uygulamalar, taciz, gasp ve büyük maddi kayıplara neden olabilir.

SpyLoan uygulamaları, düşük faiz oranları ve kolay kredi vaatleriyle kullanıcıları kandırarak kişisel ve hassas bilgilerini ele geçiriyor.

Bu uygulamalar, Google Play Store'daki inceleme süreçlerinden sıyrılarak Android kullanıcılarını tehlikeye atıyor.

McAfee, bu uygulamaların Google Play Store'dan kaldırılması veya güncellenmesi için Google ile birlikte çalıştı.

Kötü amaçlı SpyLoan uygulamaları, arka planda çalışarak kullanıcının haberi olmadan hassas verileri çalabiliyor. Bu uygulamalar, Android kullanıcılarını bir borç döngüsüne sokarak finansal olarak zor durumda bırakabiliyor.

HANGİ UYGULAMALAR TEHLİKELİ

McAfee, Android telefonunuzda yüklü olup olmadığını kontrol etmeniz gereken 15 tehlikeli uygulamayı listeledi. Bu uygulamaların adları ve paket isimleri şu şekilde:

Moneybox Loan Service: com.loan.money.box

Gladiator Loan: com.finances.gladiator.loan.app

Pengu Wallet: com.wallets.pengu.app

CashShark: com.cash.loans.cashshark.app

Trusty Loan: com.loan.cash.trusty.app

Secure Credit: com.credits.secure.app

Carrot Loan: com.loan.carrot.quick.app

Convenient Loan: com.loan.convenient.app

Small Loan Guide: com.guide.small.loan.app

Fast Loan Line: com.fast.loan.line.app

New Hope Loan: com.finance.new.hope.loan

CoinLoan: com.coin.loans.instant.loan.app

iCredit: com.icredit.loan.app

Lion Finance: com.lion.finance.loans.app

Currency Hero: com.currency.hero.loan.app

BU UYGULAMALARI YÜKLEDİYSENİZ NE YAPMALISINIZ

Eğer bu uygulamalardan herhangi birini yüklediyseniz, hemen silmeniz gerekiyor. Google Play Protect'i etkinleştirerek Android cihazınızı kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyabilirsiniz.

Google Play Protect, zararlı uygulamaları tespit ederek sizi uyarır ve bu uygulamaları devre dışı bırakabilir veya kaldırabilir.