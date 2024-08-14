ABD Adalet Bakanlığı, Google’ın çevrim içi arama pazarındaki tekelini sona erdirmek amacıyla Alphabet’i bölmeyi de içeren çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bu seçenekler arasında, Android işletim sisteminin, AdWords reklam programının ve Chrome web tarayıcısının satılması gibi olasılıklar yer alıyor. Bu adımlar, ABD’de bir yargıcın Google’ın çevrim içi arama pazarında yasa dışı bir tekel oluşturduğuna karar vermesinin ardından gündeme geldi.

Bloomberg’in raporuna göre, bu gelişmenin ardından Alphabet’in hisseleri uzatılmış işlemlerde %1,4 değer kaybetti. Mahkeme kararında, Google’ın milyarlarca dolar harcayarak varsayılan arama motoru haline gelmek amacıyla ABD’nin tekelcilik yasalarını ihlal ettiği belirtilmişti.

Adalet Bakanlığı, bu ihlallerin önüne geçmek için çeşitli çözüm yolları üzerinde duruyor. Bu yollar arasında, Google’ın rakipleriyle veri paylaşmaya zorlanması ve yapay zeka ürünlerinde haksız avantaj elde etmesini engelleyecek tedbirlerin alınması gibi önlemler de bulunuyor.

Bakanlık avukatlarının en çok tartıştığı çözüm, Google’ın Android işletim sistemini elden çıkarması. Bunun yanı sıra, AdWords’un ve Chrome’un satılması gibi diğer olasılıklar da değerlendiriliyor.

Son yıllarda, federal antitröst düzenleyicileri Meta, Amazon ve Apple aleyhine de benzer davalar açmıştı. Daha önce Microsoft, 2004 yılında Adalet Bakanlığı ile Internet Explorer web tarayıcısını Windows kullanıcılarına zorla kabul ettirdiği iddiaları üzerine bir anlaşmaya varmıştı.

Google’ın sahip olduğu diğer ürün ve hizmetler arasında Gmail, Drive, YouTube, Android, Pixel akıllı telefonları, Google Arama, Google Haritalar ve Google Çeviri bulunuyor.