Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut, gerçek adıyla Turgut Karataş, hastaneye kaldırıldı. Kızı, sanatçının hastanedeki fotoğraflarını paylaşarak sevenlerinden dua istedi.

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Kızı, babasının hastane odasından çekilmiş fotoğraflarını paylaşırken, "Canım babam Ankaralı Turgut siz sevenlerinden dua bekliyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

SON HALİ ÜZDÜ

2017 yılında KOAH rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bilinen ünlü ismin son durumu herkesi üzdü. Hastane odasında çekilen görüntülerde Ankaralı Turgut'un oldukça zayıfladığı gözlendi.

Ankaralı Turgut'un kızına geçmiş olsun dilekleri yağdı.

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Kaynak: MYNET