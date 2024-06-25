Kurban Bayramı tatilinde 7/24 hizmet esasıyla şehrin dört bir yanında oluşan anlık su ve kanalizasyon arızalarına müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ, vatandaşların huzurlu bir tatil geçirmesi için çalışmalarını aralıksız olarak gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların refah içerisinde bir tatil geçirmesi için çalışmalarını hız kesmeden devam ettirdi. Meydana gelen anlık içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı arızalarına en kısa sürede müdahale eden BASKİ; mevcut atıksu ve içme suyu arıtma tesislerinin, içme suyu depo ve terfi istasyonlarının mekanik ekipman onarımlarını aralıksız olarak gerçekleştirdi.

Anlık arızalar giderildi

Altıeylül, Karesi, Bigadiç, Kepsut, Dursunbey, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde BASKİ; toplam 837 içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı arızası, 275 kuka ve vidanjör çalışması yaptı. Ayvalık, Gömeç, Edremit, Burhaniye, Havran, İvrindi ve Balya ilçelerinde ise; toplam bin 709 içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı arızası ile bin 548 adet kuka ve vidanjör çalışmasını tamamladı.

BASKİ yangın bölgelerine su takviye etti

Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçelerinde toplam bin 49 içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı arızalarına müdahale edip 19 kuka ve vidanjör çalışması yaparak yangın bölgelerine su takviyesinde bulunan BASKİ, nöbetçi mobil tahsilat araçları ile Karesi, Altıeylül, Edremit ve Bandırma ilçelerinde vatandaşlara bayram süresince hizmet verdi.

Bayram boyunca donanımlı acil müdahale araçlarını ve gerekli makine-ekipman malzemelerini ambarlarda, stok sahalarında hazır bulunduran BASKİ ekipleri, 7 gün 24 saat hizmet esasına dayalı çalışarak 9 günlük bayram sürecinde oluşan anlık arızalara en kısa sürede müdahale etti.