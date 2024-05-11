Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk böbrek nakli ameliyatları başladı. Yapılan ilk ameliyat ile 14 yaşındaki Medine Taş, 45 yaşındaki annesi Gülsüm Taş’ın bağışladığı böbrekle hayata tutundu.

1,5 yaşından beri böbrek yetmezliği bulunan Medine, son iki aydır diyalize bağlı yaşıyordu. Sağlığına kavuşması için nakil olması gereken Medine’nin yardımına annesi Gülsüm Taş yetişti. Kızının, yaşıtları gibi sağlıklı olmasını isteyen anne, tereddüt etmeden böbreğini bağışlama kararı aldı. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde ilk kez gerçekleştirilen çocuk böbrek nakli operasyonu ile anneden alınan böbrek kızına yerleştirildi.



Operasyonu gerçekleştiren Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş, “Medine 14 yaşında 1,5 yaşından beri böbrek hastası. 1,5 yaşından beri sıkıntı çekiyordu. Son iki aydır diyalize girmeye başladı ve annesinden aldığı böbrek ile şu anda sağlığına kavuştu. Kendi tabiri ile kana kana su içebiliyor. Hastanemizde yapılan ilk çocuk böbrek nakli olması açısından çok önemli. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Erişkin börek naklini zaten yapıyorduk. Bundan sonra da çocuk böbrek nakli sayısı artarak devam edecek. Bu vesile ile organ nakli bağışına toplumun duyarlılığının biraz daha artmasını rica ediyorum” dedi.





“Güzel günler bizi bekliyor”

Yaklaşık 13 yıldır kızının hastalığı ile mücadele ettiklerini belirten Anne Gülsüm Taş, “Kızım tedavisi için yapmadığımız şeyler kalmadı ancak sonunda tedavimizi bulduk. Murat hocamızdan Allah razı olsun, ameliyatımız çok güzel geçti. Bundan sonra daha güzel günler bizi bekliyor. Herkesin organ nakli için bağış yapmasını isterim” şeklinde konuştu.

Annesinin böbreği ile şifa bulan Medine Taş, “Şu an çok iyiyim. Annemden nakil aldım. Öncelikle Murat hocama ve Okan hocama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onları çok seviyorum” diye konuştu.