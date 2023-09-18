Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin MHP Grup Toplantısında yeniden gündeme getirdiği Cumhuriyet'in 100. yılında "100 il bin ilçe" teklifinin ardından hangi ilçelerin il olacağı Türkiye’de merak konusu olmuştu. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, coğrafi bilgi sistemleri teknolojisiyle hazırlanan harita üzerinden il olma potansiyeli en yüksek 67 ilçeyi tek tek sırada sıraladı. İnegöl’ünde yer aldığı listede il olmaya aday ilçeler tek tek sıralandı. İşte o il olaya aday ilçeler listesi...

MHP İL OLMAK İÇİN ÇALIŞACAK

Önceki gün Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarıyla bir araya gelen MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, İnegöl'ün il olması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtmişti. Bayram, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin önemle vurguladığı, Genel Sekreterimiz Bursa Milletvekilimiz İsmet Büyükataman'ın bizatihi İnegöl'e gelerek üzerini çizdiği "100. Yılda 100 İl" projesinin hayata geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. İnegöl'ü seven bir kardeşiniz olarak İnegöl'ün il olmasını istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı olarak da İnegöl il olması için mücadele vereceğime söz veriyorum. İnegöl'ün kurtuluşu il olmaktır. Bu yüzden enerjimizin büyük kısmını il olma konusuna harcayacağız” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dile getirdiği "100 il, bin ilçe" teklifine AK Parti kanadından olumlu yanıt gelmişti. Cumhur İttifakı'nın masaya yatıracağı öneri için izlenecek yol haritası belli olurken, "Hangi ilçeler il olacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Bir ilçenin il olabilmesi için nüfus büyüklüğü, sosyoekonomik koşullar, ulaşım durumu ve mevcut şehirleşme gibi kriterler dikkate alınıyor. Peki hangi ilçeler il olmaya aday?

İL POTANSİYELİ OLAN 67 İLÇE

Lüleburgaz, Çerkezköy, Silivri, Çorlu, Büyükçekmece, Tuzla, Kapaklı, Gebze, Çayırova, Darıca, Ereğli, Bandırma, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Tavşanlı, Edremit, Bergama, Soma, Aliağa, Akhisar, Salihli, Torbalı, Ödemiş, Nazilli, Alaşehir, Söke, Kuşadası, Milas, Bodrum, Fethiye, Serik, Manavgat, Alanya, Polatlı, Ereğli, Erdemli, Silifke, Kozan, Kadirli, Ceyhan, Dörtyol, İskenderun, Kırıkhan, Arsuz, Reyhanlı, Elbistan, Kahta, Siverek, Viranşehir, Suruç, Ergani, Akçakale, Nizip, Bismil, Midyat, Nusaybin, Cizre, Silopi, Yüksekova, Erciş, Patnos, Doğubayazıt, Fatsa, Ünye, Erbaa, Bafra ve Çarşamba.