En sık yapılan hatalardan birisi antidepresanları hekim kontrolü olmadan bir arkadaş tavsiyesiyle yada eczane tavsiyesiyle yada kişilerin kendileri duyup gidip satın alıp kullanmalarıdır. Antidepresanlar ciddi ilaçlardır. Beyne etki eden bazen uygunsuz kullanıldığında yan etki yapabilen yada yeterli dozda kullanılmadığında faydası olmayan ilaçlardır.

Bu nedenle bir antidepresana mutlaka bir psikiyatri uzmanının tasviyesiyle başlamalısınız. Hekiminizin sizi belli aralıklarla takip etmesi ve ilacı bırakma kararını mutlaka hekiminizle beraber vermelisiniz. Çünkü ilaçlar genelde ilk aylarda yada bir ay sonra bile kişinin şikayetlerini ortadan kaldırabilir, tamamen iyileşmesini sağlayabilir.

Fakat aslında ilaçları en kısa 6 ay hatta 1 sene kullanmak gerekir. Beyinde tam anlamıyla kalıcı iyileşmenin sağlanması ve hastalık yenilenmelerinin olmaması için çünkü bu ilaç erken bırakıldığında hastalık hızlıca geri dönebilir.

Antidepresan Kullanımı

İlacı hekim tavsiyesiyle aldıktan sonra kontrolleri aksatmak yada hiç kontrole gitmemek de kişinin tedavisini olumsuz etkilemektedir. Antidepresanları uygun dozda kullanmalısınız. Bazen başlanan bir ilaç yeterli gelmeyebilir ve doz arttırmak gerekir. Bu ilaçları kullanırken belli periyotlarda kan tahlili yapılması gerekir. kişinin ilaca devam edip etmemesi gerektiğini bu testlerle hekimin değerlendirmesi gerekir.

Antidepresan kullanırken dikkat edilmesi gereken şeylerden birisi de bir takım bitki çayları var içinde sarı kantaron bulunan yada bunun gibi bir takım sakinleştiricileri kullanacakları zaman kesinlikle hekimlerine danışması gerekmektedir. Özellikle sarı kantaron bitkisi antidepresanlarla etkileşime geçebiliyor ve tourettenolojik sendrom denilen bir duruma sebep olabiliyor.

Dikkat

Mutlaka ilaçları düzenli kullanmalısınız. Mümkünse benzer saatlerde alınması oldukça önemlidir. Antidepresanlar başka ilaçlarla etkileşime geçebilmektedirler. bu nedenle İlaçlarla birlikte yeni bir ilaca başlanılacağı zaman danışılan hekime kullandığınız antidepresanların bildirilmesi de oldukça önemlidir.