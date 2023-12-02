Tıp 1 diyabet şeker hastalığı günümüz şartlarında birçok kişide görülen kronik bir rahatsızlık olarak öne çıkıyor. Peki bu hastalık için neler yapmam gerekiyor sorusuna gelin birlikte yanıt arayalım.

Öncelikle vücudumuzda meydan gelen bu kalıtsal hastalığın iki aşaması olduğunu bilmeliyiz. Bunların ilki Tip 1 diyabettir. İkincisi ise Tip 2 Diyabettir.

Tip 1 diyabet genellikle vücuttaki pankreas hormonunun insülin üretimini tamamen durdurmasıdır. Hastanın vücudunda insülin tamamen bitmiştir ve bu sebepten dolayı içeriye giren tüm şekerli besinler yağları parçalar ve hasta zayıflamaya başlar. Bu hastaların geneli genç hastalardır dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden birisi; hastanın yemek öğünlerini azar azar ayarlaması ve günde 6 öğün yemek yamesi gerekmektedir.

Hastalar şekerli yiyeceklerden uzak durarak daha çok lif bakımından zengin olan besinleri tüketmelidirler.

Nelere Dikkat Edilmeli

Pirinç, kavun, üzüm, ekmek, glukoz şurubu içeren içecekler vs bu besinler oldukça tehlikelidirler.

Tıp 2 diyabet; şeker hastalığında ikinci grupta yer alan ve genellikle 40 yaş üstü kilolu hastalardır. Pankreas'a insülin vardır fakat yeteri kadar yoktur. Bu hastalıkta da dikkat edilmesi gereken perhiz yaparak vücudun almış olduğu hasarı en aza indirmektir. Bu konumuzda (Diyabetus Melitus) şeker hastalığı hakkında önemli bilgiler paylaştık herkese mutlu, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

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