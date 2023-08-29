Bir haftayı aşkın süredir haber alınamayan 51 yaşındaki bir vatandaş, evinde ölü olarak bulundu. Olay, Nusratiye Mahallesi'nde bulunan Kısmetağacı 3. Aralık Sokak'taki bir konutta meydana geldi. İddialara göre, yakınları tarafından bir haftadan fazla süredir ulaşılamayan 51 yaşındaki Gürel Sever'in durumu endişe verici hale geldi. Bunun üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, Sever'in yaşadığı evi ziyaret etti.

Profesyonel bir çilingirin yardımıyla evin içine girilen Gürel Sever, doğalgaz borusuna asılı bir şekilde bulundu. Sağlık ekipleri, evde yapılan incelemede Sever'in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 1 çocuk babası olan Sever'in cansız bedeni, polis ve savcının gerekli işlemlerini yapmasının ardından adli tıp kurumuna gönderildi.