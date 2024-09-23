Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dünyada gittikçe daha fazla önem kazanan ve Türkiye'nin geleneklerinde de yer alan arabuluculuk ile uzlaştırma sistemlerini daha da ileriye taşımak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı. Tunç, "Arabuluculuk yöntemiyle çözüme ulaştırılan dosya sayısı 4 milyonu aştı" açıklamasında bulundu.

Yaptığı yazılı açıklamada, arabuluculuğun Türkiye hukuk sistemine 2013 yılında dahil edildiğini belirten Tunç, yıllar içerisinde bu sistemin geliştirilerek yaygınlaştırıldığını ifade etti. Arabuluculuğun, anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözme konusunda önemli bir rol oynadığını belirtti ve bu süreçteki başarı oranını şu sözlerle aktardı:

"Yargıda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini geliştirmek adına önemli adımlar atıyoruz. Dünyada değer kazanan ve bizim kültürel mirasımızın bir parçası olan arabuluculuk ve uzlaştırma müesseselerini daha fazla yaygınlaştırmak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2013 yılında hukuk sistemimize kazandırılan arabuluculukla bugüne dek 6 milyondan fazla uyuşmazlık ele alındı. Görüşmeleri tamamlanan 4 milyonun üzerindeki dosyada taraflar uzlaşmaya varabildi. Bu sistem sayesinde, vatandaşlarımız daha barışçıl, dostane, hızlı ve daha düşük maliyetlerle haklarına kavuşabiliyor. Arabuluculuk sistemini daha da geliştirerek toplum yararına katkı sunmayı hedefliyoruz."