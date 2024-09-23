Vodafone’un yeni nesil ödeme çözümü Vodafone Pay 4 yılı geride bıraktı. Uygulamanın indirme adeti 3,6 milyonu aşarken, Vodafone Pay Kart ve Vodafone Cüzdanım üzerinden yapılan toplam nakit iade tutarı 28 milyon TL’yi buldu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un ödeme uygulaması Vodafone Pay ve ön ödemeli alışveriş kartı Vodafone Pay Kart’tan oluşan Vodafone Pay ürün ailesi 4’üncü yılını doldurdu. Bu süreçte uygulamanın kayıtlı kullanıcı sayısı 1,5 milyona, toplam indirme sayısı da 3,6 milyona ulaştı. Diğer yandan, Vodafone Cüzdanım kullanıcı sayısı 1 milyona yaklaştı. Son 1 yılda Pay Kart ve Vodafone Cüzdanım üzerinden yapılan toplam nakit iade tutarı ise 28 milyon TL olarak gerçekleşti.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Şirket olarak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirirken her zaman inovatif bakış açısıyla hareket ediyoruz. Telekomünikasyon ve finansal teknoloji sektörlerinin güçlü yanlarını bir potada eriterek müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz. Vodafone’un Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz Vodafone Pay ürün ailemiz 4 yaşını doldurdu. Bu süreçte uygulamanın indirme sayısı 3,6 milyona ulaştı. Son 1 yılda Vodafone Pay Kart ve Vodafone Cüzdanım üzerinden yaptığımız toplam nakit iade tutarı ise 28 milyon TL oldu. Şirket olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan dijital iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Yapılan açıklamaya göre, Vodafone Pay kampanyalarında nakit iadeler, ön ödemeli karta bakiye yükleyerek nakit iade kazanma seçeneği sağlayan Pay Kart ve Pay uygulaması aracılığıyla oluşturulan Cüzdanım ürünü ile yapılan harcamalar dikkate alınarak dağıtılıyor. Her kullanıcı, gerekli koşulları sağlamak suretiyle bu kampanyalara her ay katılabiliyor. Buna ek olarak, sanal Pay Kart Visa geçen tüm online sitelerde, fiziksel Pay Kart ise Visa geçen tüm online sitelerde ve tüm mağaza içi alışverişlerde kullanılabiliyor. Cüzdanım ile bakiye yükleme, Pay Kartlar’dan Cüzdanım’a bakiye transferi, fatura ödeme, İstanbulkart’a bakiye yükleme ile Kolay Paket ve Cep TL yükleme işlemleri yapılabiliyor. Cüzdanım TL bakiyesi, hem Pay uygulaması hem de Her Şey Yanımda üzerinde harcanabiliyor. Cüzdanım’daki Yanımda Puan ise halihazırda yalnızca Her Şey Yanımda üzerinden harcanabiliyor.

Ücretsiz kayıt imkânı

Pay uygulamasına kayıt olmak için; uygulamayı cihazdaki işletim sistemine uygun olan mağazadan ücretsiz bir şekilde indirdikten sonra, yasal onayları vermek ve kişisel verileri girmek gerekiyor. Cüzdanım ise uygulamaya kayıt olunduğunda sistem tarafından otomatik oluşturulan bir dijital cüzdan hizmeti olup, bu hizmet banka ve operatör kısıtlaması olmadan herkes tarafından kullanılabiliyor.