Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başarıyla sürdürülüyor.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da son olarak farklı suçlardan aranan iki şüpheli, ilçe genelinde yapılan operasyonlarla yakalandı ve adalete teslim edildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bolu Yerel İlamat Masası'nca Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 16 yıl hapis cezası bulunan S.G., Aşağızaferiye Mahallesi Alaaddin Önen Caddesi üzerinde yakalandı.

Edirne 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçundan, Malkara İlamat ve İnfaz Bürosu'nca ise "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme" suçundan aranan ve toplam 24 yıl hapis cezası bulunan A.B. ise farklı bir tarihte Yeni Mescit Mahallesi Gamlı Sokak üzerinde yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde her iki şüpheli içinde yapılan işlemler sonrasında Edirne Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.