Boşnaklar PİTA'da Coştu

İnegöl Bosna Hersekliler Derneği 24. Geleneksel Pita Festivaline gerçekleştirildi.

İnegöl Bosna Hersekliler Derneği tarafından Esenköy Pita alanında festival düzenlendi. Festivalda ayrıca En Güzel ve Lezzetli Pita Yarışması da düzenlendi.

Festivale AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban, Siyasi Partilerin başkan ve yöneticileri ile kalabalık davetliler katıldı.

Festivalda katılanlara börek ikram edilirken, siyasiler de vatandaşlarla halay çekerek oyunlar oynadılar.