Yeniceköy mahallesinde meydana gelen kazada arıların soktuğu yaşlı adam, fenalık geçirince aracıyla şarampole uçtu.

Kaza Yeniceköy mahallesi gölet mevkiinde meydana geldi. Sürücü Hasan S., yönetimindeki otomobil, sürücüsünü arıların sokması sonucu alerji oldu. Fenalaşan adamın kontrolünden çıkan araç yoldan çıkarak şarapole uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Fahrettin Eniş