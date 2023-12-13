Aromaterapi uygulamalarında Marma Enerji Noktaları eğitim seminerinde konuşan Dr. Ebru Özdemir, “Taşıyıcı yağ olarak 10 ml susam yağı içine frankincense (4 damla), greyfurt (3 damla), lavanta (3 damla) yağlarıyla toplamda 10 damlalık bir karışım, aşırı stresin oluşturduğu gerginliği rahatlatmada faydalı olur ” dedi.

“Yaşam kalitesini artırmak mümkün”

Dr. Ebru Özdemir, seminerde 6000 yıldır uygulanan Ayurveda tedavileri ve Marma noktalarının gizemi hakkında önemli bilgiler verdi. Bedende var olan enerji sistemini harekete geçirecek sağlıklı alışkanlıklar ile yaşam kalitesinin arttırılabileceğini savundu. Dr. Ebru Özdemir, iç organlara ve sistemlere giden enerjinin oluşturduğu sağlıklı döngünün insan sağlığı açısından önemini anlattı. Bu yöntemlerden birinin de uçucu yağların enerjisi ile zenginleşen marma terapi olduğunu belirtti. Bunun dışında yoga, dans, nefes çalışmaları gibi uygulamalarla da bedeni ve nefesi kullanarak marma noktalarının uyarılabileceğini, farklı yollardan enerji sistemi üzerinde güçlü etkiler oluşturulabileceğine işaret etti.

İnsan bedeninde modern tıbbın görüntülediği sistemler dışında bir enerji sistemi olduğuna değindi. Ayurveda’ya göre sağlığın, bedeni oluşturan elementler arasındaki dengeye bağlı olduğunu belirterek, bunların ateş, toprak, su, hava, eter (boşluk) elementleri olduğunu kaydetti. “Vedalardan yola çıkılarak yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda şu an yaklaşık 3000 adet tıbbi bitki Ayurveda tedavi sisteminde kullanıldığını ifade eden Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Dr.Ebru Özdemir,” İşin gizemi, kullanılan bitkisel reçeteler ve beden tipine uygun beslenme düzeni ile bedendeki elementler arasında denge ve uyumun sağlanmasında” diye konuştu.

Yaşam enerjisi “Marma” noktalarından akıyor

Çakraların, omurga boyunca dizilmiş olan enerji merkezleri olduğunu söyleyen Dr. Özdemir, bedendeki kan dolaşımı gibi bir enerji dolaşım ağı olduğunu kaydetti. Nadiler aracılığıyla sağlanan bu enerji akışının fizyolojik sistemi beslediğini anlattı. Marma noktalarının ise fiziksel bedende enerjinin hissedildiği noktalar olduğuna dikkat çekerek, “Yapılan son araştırmalara göre birçok yerde akupunktur noktalarıyla aynı yerlere denk geldikleri tespit edildi. Yaşam enerjisi (Prana) bu mekezlerden akar. Ayurveda’nın kurucusu Charaka da Marma noktalarını; kas, damar, ligament, kemik ve eklemlerin buluştuğu yer olarak tanımlar. Bunların tedavi edilmesiyle enerji akışı da düzeltilebilir ” dedi.

Etkili bir yöntem: Baş parmak ile “Marma Masajı”

Marma masajının genellikle baş parmak ile badsı (acupressure) uygulanması şeklinde yapıldığını ifade eden Dr.Ebru Özdemir, “Çok geniş bölgelerde el bileği, el ayası da kullanılabilir. En az 3-5 dakika arasında ve günde 3 defa yapılmalıdır. Bu yöntemde çok güçlü etkili olan uçucu yağlar, marmaların derinliklerine işleyerek enerjilerini yayarlar. Bu nedenle Aromaterapi uygulamalarında marma noktalarına bası uygulanması önemli bir uygulamadır. Farklı hastalıkların tedavisine yardımcı olarak da kullanılır ” bilgilerini paylaştı.

Dikkat: Uçucu yağları cilde direkt uygulamayın

Dr. Özdemir’e göre burada dikkat edilmesi gereken husus, uçucu yağların cilde direk uygulanmaması. Bunun için %2-20 arasında değişen karışımlar, uçucu yağın sabit yağ içinde seyreltilmesi ile hazırlanmalı. Bitkilerin meyve ve tohum kısımlarından elde edilen badem yağı, susam yağı, zeytin yağı gibi sabit yağların cildi tahriş etmediklerini hatırlattı. Uçucu yağların bu nedenle cilde uygulanırken, mutlaka sabit yağlarla karışım halinde kullanılmasını önerdi.

“Kendi kendinize uygulayabileceğiniz, basit ve etkili bir terapi”

Marma Terapiyi kişinin kendi kendine uygulayabileceğini söyleyen Dr. Özdemir, marma noktalarının genellikle baş ve el bölgelerinde bulunduğunu anlattı. Nasıl uygulanabileceğini ise şöyle tarif etti: “Bu noktalara bası uygulayın veya saat yönünde dairesel hareketler yapın. Stres üzerine etkili noktaların başında Talahridaya noktası gelir. Talahridaya sözcük anlamı olarak Tala (avuç), Hridaya (kalp) sözcüklerinden oluşur. Avuç içindeki kalp anlamına gelir. Kalp ritmini düzenleyici ve stres azaltıcı etkisi ile kullanılan bir marma noktasıdır. Adhipati noktası yine stres üzerinde etkili bir başka noktadır. Başın üzerinde bulunur, bu noktaya da hazırladığımız karışımdan yağ damlatıp uygulama yaparak gün içinde oluşan stres yükünü azaltabilirsiniz. Stres üzerine etkili üçüncü nokta Krikatika’dır. Baş ile boynun arkada birleştiği yerde bulunan hafif çukurlaşmış noktalardır. Anti-stres yağ karışımımızı bu noktaya damlatarak yaklaşık 3-5 dakika bası uygulamak hem stresi azaltır hem de baş ağrılarında çok etkili bir yöntem olarak Ayurveda sisteminde yıllardır uygulanmaktadır.”