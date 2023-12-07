Boyunu yeterince uzun bulmuyor musun? Henüz ergenliği bitmemiş ve epifizleri hala kapanmamış olup da boyundan memnun olmayan gençler için boy uzatmak için birçok alternatif yöntem bulunmakta. İşte o yöntemler;

Düzenli ve Sağlıklı Beslenmek

Boy uzamanızı sürdürebilmek için gerekli olan protein, kalsiyum ve birçok minerali tükettiğimiz besinlerden alırız. Bu yüzden sağlıklı ve dengeli bir şekilde beslenmek hiç şüphesiz ki boy uzamanızı sürdürebilmek ve uzatmak adına altın değerinde önem taşır.

Yeteri Kadar Uyumak

Hiç şüphesiz ki gün içerisinde yeteri kadar uyumak, kaliteli bir uyku geçirmek çok önemlidir. Bedenin büyüyebilmesi için yeteri kadar uyumak ve dinlenmek gerekir. Vücudumuzda doğal olarak büyüme hormonunun (HGH), yavaş ve derin dalga uykusu sırasında salgılanmaktadır. Büyümekte olan gençler ulaşabildiğim en uzun boya ulaşabilmek için her gece en az 8 ile 11 saat kaliteli uyku uyumalıdır.

Düzenli Egzersiz ve Spor Yapmak

Doğal yollarla en etkili boy uzatmanın en iyi alternatif yöntemlerinden biride düzenli spor ve egzersiz yaparak boy uzamasına katkıda bulunmaktır. Özellikle basketbol başta olmak üzere çoğu spor dalı vücudu aktif formda tutup zinde olmasını sağlar bu da beyinden salgılanan büyüme hormonunun daha fazla salgılanmasını ve kemiklerin arasındaki plakların hacim kazanmasını sağlayarak boy uzamasına büyük ölçüde katkı sağlar.

Boy Uzamasında Genetiğin Etkisi

Hiç şüphesiz boy uzamasında genetiğin etkisi oldukça büyük. Çevresel etkenler dışında genetiğin boy uzamasında yaklaşık olarak ` ila u oranında etkisi bulunur. Ancak bu her zaman ebeveynleri kısa boylu olan bireylerin kısa boylu olacağı anlamına gelmez, fakat bireylerin bu konuda ebeveynlerine çekmesi oldukça muhtemeldir.

Doğru Duruşa Sahip Olmak

Düzgün postür yani duruş aynı zamanda güçlü ve dik bir omurgada demektir, gün içerisinde dik durmak omurgaya ve sırta diklik ve hacim kazandıracağı için boy uzamasına yardımcı olmaktadır.

Boy Kaç Yaşına Kadar Uzar?

Boyun uzamasında genetik faktörlerin dışında çevresel faktörlerde etkili olmaktadır. Boy doğumdan itibaren erkeklerde ortalama 21-22, kızlarda ise ortalama 17-18 yaşlarına kadar uzayabilmektedir. Boy uzaması her iki tarafta da ergenliğin son bulup epifizlerin yani büyüme plaklarının kapanmasıyla birlikte durmaktadır, ancak unutulmamalıdır ki epifizler kapandıktan sonra dahi postürü düzleştirerek 2-3 cm'e kadar daha uzayabilmek mümkündür.