Teşhisi konulmuş hastalar nelere dikkat etmeli beslenme tavsiyeleri nelerdir

Tıp 2 diabet yaşam tarzı ve devamı

Dengeli Beslenme: Karbonhidratlar, proteinler ve yağları dengeli bir şekilde içeren bir diyet benimseyin.

Karbonhidrat Kontrolü: İyi karbonhidrat kaynaklarını tercih edin (tam tahıllar, sebzeler) ve şeker içeren yiyecekleri sınırlayın.

İyi Yağlar: Doymuş yağları sınırlayın ve sağlıklı yağları (zeytinyağı, avokado) tercih edin.

Düzenli Öğünler: Günde 3 ana öğün ve ara öğünlerle kan şekerinizi dengede tutun.

Şeker Hastası Ne Yapmalı

Posa İçeriği Yüksek Besinler: Lif içeren gıdaları (sebzeler, meyveler, tam tahıllar) tüketin.

Protein Kaynakları: İyi protein kaynaklarına odaklanın (tavuk, balık, fasulye, mercimek) ve kırmızı eti sınırlayın.

Şeker ve Tatlandırıcılar: Rafine şekerleri ve tatlandırıcıları sınırlayın. Doğal tatlandırıcılar tercih edilebilir.

Tuz Kontrolü: Tuz alımınızı sınırlayın, işlenmiş gıdalardan kaçının.

Su Tüketimi: Bol su içmeye özen gösterin.

Portion Kontrolü: Porsiyonları kontrol edin, aşırı yemekten kaçınınız

Tip 2 diyabet hastaları için sağlıklı beslenme önemlidir. Düşük glisemik indeksli yiyecekler tercih edilmeli, lifli gıdalar tüketilmeli ve porsiyon kontrolü sağlanmalıdır. Şekerli içeceklerden kaçınılmalı, taze sebzeler ve tam tahıllar gibi kompleks karbonhidratlar tercih edilmelidir. Ayrıca, düşük yağlı protein kaynaklarına odaklanmak da faydalı olabilir.