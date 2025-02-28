Türkiye’de 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin hakkaniyetli bir şekilde belirlenmediği eleştirilerinin haklılığı gelen veriler ile beraber bir defa daha ortaya çıktı. 2024 yılında ara zam yapılmayan asgari ücrete çıkan yüzde 44 seviyesindeki yıllık enflasyona karşın yüzde 30 oranında zam yapılması kararlaştırılmıştı. Bu zammın hatalı olduğunu belirten işçi temsilcileri Asgari ücret Tespit Komisyonu’nun kararına imza atmamıştılar.

2025 yılı asgari ücret zammına işçiler değil işverenler ile hükümet temsilcileri karar vermiştiler. Buna göre 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30 zam ile 22.104 TL’ye yükseltildi. 2024 yılında yüzde 15’lik enflasyon kaybı olan asgari ücretliler bir de 2025 yılının enflasyonunun altında ezilmeye başladılar. Henüz yılın başında ekonomik darboğaz içerisinde kalan asgari ücretliler için durumun vehameti TÜRK-İŞ’in açıklık sınırı güncellemesi ile bir defa daha gözler önüne serildi.

AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETE FARK ATIYOR

TÜRK-İŞ tarafından her ay açıklanan açlık sınırı önemli bir ekonomik veri olarak değerlendiriliyor. Buna göre Ocak ayında açlık sınırı 22.131 TL olarak belirlenmişti. Böylece daha yılın ilk ayında asgari ücret açlık sınırının altında kalmıştı. Şubat ayında çıkan açlık sınırı ise 23.323 TL oldu. Bu 4 kişilik bir ailenin sadece yeterli beslenebilmesi için yapması gereken zorunlu gıda harcamalarını ifade ediyor.

An itibariyle asgari ücret açlık sınırının 1.219 TL altında kaldı. Bu şekilde devam ettikçe yıl sonuna kadar bu farkın iyice açılması bekleniyor. Asgari ücrete normal takviminde zam yapılırsa yeni zam ile açlık sınırı seviyesinin yakalanması bile imkansız hale gelecek. Bu durum çalışan kesimin fakirleşmesinin artacağına işaret ediyor.

Asgari ücret ekonomi yönetimi tarafından enflasyonun bir numaralı nedeni olarak görülüyor. Bundan dolayı ekonomi yönetiminin asgari ücrete ara zam yapılmasına onay vermesinin ihtimali dahi çok zor görülüyor. Yakında bir seçimin olmayacak olmasından dolayı da asgari ücrete ara zam yapılması pek mümkün gözükmüyor. Bu konuda tek ihtimal Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın inisiyatif alarak asgari ücrete zam yapılmasına karar vermesi kalıyor. Bunun gerçekleşme ihtimali hakkında ise bugünden bir değerlendirme yapılamıyor.