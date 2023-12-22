Aralık ayının sonuna yaklaşılırken, gözler de Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda. Üçüncü toplantının ne zaman yapılacağıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, söz konusu zam kararının 31 Aralık 2023 tarihine kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 50 ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan "Enflasyon farkıyla birlikte 2024 ocak ayında memur maaşlarının yüzde 50 civarında artacağı tahmin edilmektedir" açıklaması sonrası, asgari ücret zammı içinde benzer bir oranın masada olacağı konuşuluyor.

BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücret zammının da yıl sonuna kadar netleşeceğini belirten Bakan Işıkhan, "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

İşçi, işveren ve hükümetin aynı masada olduğu asgari ücret maratonunda son viraja girilirken, rakamların artık masaya gelmesi ve ay sonuna kadar 2024 asgari ücret zammının netleşmesi bekleniyor.

3 SEÇENEK AĞIRLIK KAZANDI

Tüm gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı üçüncü toplantıya çevrilirken; masada 3 seçeneğin ağırlık kazanacağı belirtiliyor. Yüzde 40, 45 ve 50'lik zam oranı...

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLASI ZAM SENARYOLARI

Yüzde 40 zam olması durumunda asgari ücret 15 bin 962 TL'ye yükselecek.

Yüzde 45 zam olması durumunda asgari ücret 16 bin 532 TL'ye yükselecek.

Yüzde 50 zam olması durumunda asgari ücret 17 bin 103 TL'ye yükselecek.

Yüzde 55 zam olması durumunda asgari ücret 17 bin 673 TL'ye yükselecek.