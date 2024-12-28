2025 asgari ücreti hakkında yorumlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Hiç şüphesiz son günlerin en tartışılan konu 22 bin 104 lira olan asgari ücret. Çatlasanız da patlasanız da atacağımız adımları biz kitabını yazarak atarız. Bu hesap yerine oturdu. İşveren daha fazla vermek istiyorsa versin, önünü kesen yok. Biz tabanı belirliyoruz. Daha fazla vereceksen ver. Elini tutan cebine müdahale eden yok. Asgari ücrette tarihimizin en yüksek artışına gittik. Milletimizden sabır, metanet ve ekonomi programımıza güçlü destek istiyoruz. Hedeflerimizi uygun şekilde tamamlayarak son zamanlardaki sıkıntılarımızı tamamlayacağız" açıklamalarında bulundu.

Bursaspor hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evinde her maçı kapalı gişe oynayan takımımız, taraftarla iyi bir sinerji yakaladı. Bursasporumuz, namağlup bir şekilde lider olarak ilk yarıyı tamamladı. Bursaspor ve taraftarını tebrik ediyorum" dedi.