Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın 8. Olağan İl Kongresi için Bursa'ya geldi. Türkiye genelinde devam eden İl Kongreleri çerçevesinde, kongre Tofaş Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. • Kongrede, mevcut Başkan Davut Gürkan, tek aday olarak tekrar seçime girdi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "22 yıl önce hayal dahi edilemeyen reformları biz gerçekleştirdik. Artık dünyada sözünün ağırlığı olan, Ay Yıldızlı bayrağı, tüm dünyaya güven veren bir Türkiye olduk. Tüm bu söylediklerimin ve çok daha fazlasını yere sağlam basarak, adımlarımızı sağlam atarak yaptık. Şahsi çıkarlarımız değil, 85 milyon vatandaşımızı düşündük. Ekonomi programımızın temel gayesi sabit gelirler başta olmak üzere kur ve enflasyon dengesizliği sebebiyle oluşan refah kaybını en kısa sürede iyileştireceğiz. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. Ülkemizde enflasyon tüm kötülüklerin anası konumundadır. Hem enflasyon artışından hem de hayat pahalılığı algısında konut ve kira fiyatları çok önemli rol oynuyor" şeklinde devam etti.

Sabit gelirle vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Konut ve kira fiyatlarında oluşan balon kendiliğinden sönmeye başlayacak. Doğalgaz ve elektrik faturalarında adil bir model ele alacağız. Akaryakıt fiyatlarını da hedeflerimizi bozmayacak şekilde kalmasına özen göstereceğiz. Pars politikasının yanısıra diğer araçları da devralarak enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacak. Faiz de enflasyon da inecektir. Bu adımı atacağız. Bu bizim olmazsa olmazımız" dedi.