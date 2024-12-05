Etkinliğe katılan konuklara teşekkür eden Erenler, insan hakları mücadelesinin önemini vurguladı. Konuşmasında " Kıymetli konuklarımız, saygıdeğer büyüklerim ve gençlik kollarımızın değerli üyeleri hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada, insan hakları gibi kutsal bir değer için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Ancak üzülerek belirtmeliyim ki, ülkemizde insan hakları konusunda hâlâ yürek burkan olaylar yaşanıyor. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik şiddet, hepimizin vicdanında derin yaralar açıyor. Geçtiğimiz 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanındığı gün vesilesiyle, bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk kadını yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıktır.” sözünü hatırlamalıyız: Ancak ne yazık ki Narin Güran gibi küçücük bir çocuğun, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil gibi kadınların şiddet sonucu hayatlarını kaybettiği bir ülkede yaşıyoruz. Bu trajediler, insan hakları mücadelesinin ne kadar önemli ve acil olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bizler, Atatürk gençliği olarak, insan hakları için yılmadan çalışmaya, kadınların ve çocukların güvenle yaşayabildiği bir toplum için mücadele etmeye kararlıyız. Çünkü biliyoruz ki, özgürlük ve eşitlik mücadelesi bir an bile duraksamayı kabul etmez. Gelecek, gençlerin omuzlarında yükselecek, bu mücadele bizlerle daha da güçlü hale gelecek. Sözlerime burada son verirken, bu anlamlı buluşmayı sağlayan herkese teşekkür ediyor ve kahvaltımızın tadını çıkarmanızı diliyorum. Hepinize afiyet olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: BÜLTEN