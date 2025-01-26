GAZİANTEP (İGFA) - Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 26 Ocak 1933’te Gaziantep’e gelmiş, Antep’e 8 Şubat 1921’de Gazi unvanı verilmişti.

“Atatürk Heykelleri: Cesaretin ve İlhamın Sergisi” SANKO Park AVM üçüncü katta yer alan SANKO Sanat Galerisi’nde ziyarete açıldı.

Sergi açılışına, Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sehmus Demir, İl jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Aliyev, sanatseverler ve davetliler katıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir lider olduğuna vurgu yaptı. Vali Çeber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’e gelişinin 92’nci yıl döneminde sergilenen sanat eserlerinin önemine dikkat çekerek, “Bu anlamlı günde şehrimizi daha da anlamlandırdığı için sanatçımız Selçuk Yazıcı’yı ve şehrimizin her özel gününde ve şehri anan her olayda varlığını gördüğümüz Konukoğlu ve SANKO Ailesi’ni gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

“SANKO Sanat Galerisi hem Gaziantep’e hem devletimize hem de milletimize faydalı konuları öne çıkartacak faaliyetler yapıyor. Bu da bizim için önemli” diyen Vali Çeber, Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun şahsında tüm SANKO Ailesini kutladığını sözlerine ekledi.

Heykeltıraş Selçuk Yazıcı ise konuşmasında heykellerin, yalnızca estetik deneyim değil, aynı zamanda tarihsel bir bilinç ve duygusal bağ kurmayı amaçladığını söyledi.

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek ise 340’ıncı sergiye ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarına vurgu yaparak, Yazıcı’nın Galeride sergi açan 704’üncü sanatçı olduğuna dikkat çekti.

Galerinin tamamen profesyonel anlayışla yönetildiğine işaret eden Çiçek, seçkin profesyonel sanatçıları ağırlayarak sanatseverlerle buluşturduklarının altını çizdi.

Sergi, 9 Şubat 2025 tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.