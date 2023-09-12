Avcılar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet organizasyonunda yaklaşık 350 çocuk sünnet oldu. Sünnet işlemleri sonrası düzenlenen şölene katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli çocuklarla birlikte eğlendi, şarkılar söyledi.

Avcılar Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen toplu sünnet organizasyonunda bu yıl yaklaşık 350 çocuk sünnet oldu. Paşaeli Kent Parkı’nda çocuklar ve aileleri için düzenlenen Sünnet Şöleni’ne Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli katıldı. Sünnet çağına gelen 6-11 yaş aralığındaki çocuklar için belediye tarafından toplu sünnet kampanyası başlatılmıştı. Sünnet olacak çocuklar Avcılar Belediyesi’nin servisiyle evlerinden alınarak sünnet olacakları hastanelere götürüldü. Daha sonra anlaşmalı hastanelerde tek kişilik odalarda modern cerrahi yöntemler kullanılarak 350’ye yakın çocuğun sünnet işlemleri gerçekleştirildi. Sünnet işlemleri tamamlandıktan sonra çocuklar yine belediyenin özel araçlarıyla aileleriyle birlikte evlerine bırakıldı.

Birbirinden özel etkinliklerin yer aldığı Sünnet Şöleni’ne katılan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli çocuklarla birlikte eğlenip şarkılar söyledi. Şölende palyaço gösterisi çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Ayrıca Avcılar Belediyesi tarafından çocuklar ve ailelerine çeşitli ikramlar yapılırken şölen sonunda ise çocuklara okul çantası hediye edildi.

Çocukları sünnet olan vatandaşlar ise sünnetin çocukları ve kendileri için çok önemli olduğunu, günlerdir heyecanla bu günü bekleyip hazırlık yaptıklarını aktardı. Bu unutulmaz ana sunduğu katkıdan dolayı Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye teşekkürlerini iletti.

“Çocuklarımızın sağlığına ve mutluluğuna önem veriyoruz.“

Çocukların ve ailelerinin heyecanına ortak olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hançerli, “Ücretsiz sünnet etkinliğimiz kapsamında, özel hastanelerde ve tek kişilik özel odalarda yüzlerce çocuğumuzu sağlıklı bir şekilde sünnet ettirdik. Bugün de Sünnet Şenliğimizde bir araya geldik. Çocuklarımızın sağlığına ve mutluluğuna önem veriyoruz. Avcılarımızda çocuklar mutlu, aileler mutlu“ dedi.