Ayvalık Alan Başkanı Sanat Tarihçi Dr. Berrin Akın Akbüber ve Alan Yönetim Birimi Fatih Kurunaz ile Naz Öykü Buz, Ayvalık Endüstriyel Peyzajı isimli UNESCO Dünya Mirası Listesi adaylık çalışmaları devam eden başvuru dosyasının en önemli ikinci ayağı olan Alan Yönetimi Planının hazırlanması süreciyle ilgili çalışmaları ve ziyaretleri sürdürüyor.

Dr. Berrin Akın Akbüber alan yönetimiyle birlikte Kentimiz İzmir Derneği’ni ziyaret etti. Dr. Akbüber, “Kentimiz İzmir Derneği‘nin faaliyetlerini Proje Sorumlusu Şebnem Yurdakul’dan dinledik. Ayvalık Alan Başkanlığı, 2012 yılında kurulan, İzmir için projeler üreten ve değerlerinin korunması için çalışan fikir önderlerini bir araya gelen getiren Kentimiz İzmir Derneği, Alan Yönetim Planlarında yer alan STK’ların önemini ve nasıl bir yol izleyerek sürece dahil edilmeleri gerektiği ile ilgili kendi deneyimlerini bizimle paylaşmışlardır. Alan Yönetim Planlarında yer alan STKlar nezdinde aktif çalışan bir örneğin sunumunu dinledik. Misafirperverliği için kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.