Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi Mahalleevleri’ndeki kadınlar tarafından üretilen birbirinden güzel el emeği göz nuru hediyeler “El Emeği Pazarı”nda satışa sunuldu.

11 Mayıs akşamına kadar devam edecek olan satışlar, At Arabacılar Meydanı’ndaki Mahalleevleri Pazarı ve Cunda (Alibey) Adası’ndaki Hizmet Binası’ndan 10.00-18.00 saatleri arasında ‘Anne Hediyesi’ seçilebilecek. El emeği göz nuruyla hazırlanan dekoratif objeler, takılar, giysiler ve daha pek çok hediyelik eşya annelere sürpriz olacak.

Anneler günü nedeniyle birbirinden renkli el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stantlardan anneler günü hediyesi almak isteyen vatandaşların uğrak noktası olacak. Sanatsal ürünler, el işi takılar, kumaş ve hasır ürünler, çantalar ve hediyeliklerin yer aldığı pazarda, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılan ürünler de büyük ilgi görecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Çok değerli varlıklarımız olan annelerimize el emeği ürünler hediye etmek hem de mahalleevlerimizdeki kadın üreticilerimize destek olmak için Cumartesi akşamına kadar stantlarımızı ziyaret edebilirsiniz” dedi.