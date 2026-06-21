Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında gelen ihbar üzerine olay yerine 2 araç ve 6 personelden oluşan ekip sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan ekipler, tek taraflı trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekiplerin titiz müdahalesi sonucunda araçta sıkışan vatandaş bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahsın ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.