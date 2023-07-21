Motosiklet ehliyeti konusunda yapılan açıklamaların yasal bir dayanağı olmadığına dikkat çeken Avukat İyaz Çimen, B sınıfı ehliyet sahibi sürücülerin 125 cc motorları kullanmak için yola çıktıklarında cezalara maruz kaldıklarını belirtti.

Geçmişte yapılan açıklamalarda motosiklet ehliyet sınıflarında değişiklik düşünüldüğü ve A1 sınıfı ehliyet kapsamındaki 125 cc motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabileceği konuşulmuştu. Ancak bu değişiklik henüz resmiyet kazanmadı. Dolayısıyla, şu anda 125 cc motorları kullanmak için B sınıfı ehliyet yeterli değil ve bu motorları kullanan sürücüler cezalara çarptırılıyorlar.

Mevzuatta yapılan açıklamanın henüz yürürlüğe girmeden, sadece açıklama temel alınarak hareket eden sürücüler, eksik ehliyetleri nedeniyle 4 bin lira idari para cezasıyla karşılaşıyorlar. Ayrıca, hiç ehliyeti olmayan sürücülere de 8 bin lira idari para cezası uygulanıyor.

Avukat Çimen, 50 cc ile 125 cc arasındaki motor hacmine sahip motosikletlerin A1 sınıfı ehliyetle kullanılabildiğini, 35 kw güce kadar olan motorların ise A2 sınıfı ehliyetle kullanılabileceğini açıkladı. B sınıfı ehliyet sahipleri içinse 50 cc'ye kadar olan motorlar uygunken, 125 cc motorlar için yetersiz ehliyet nedeniyle ceza riski bulunuyor.

Avukatın belirttiğine göre, motosiklet kullanıcılarına daha önce yapılan açıklamaların resmi bir düzenleme olmadığını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla, 125 cc motosikletleri B sınıfı ehliyetle kullanmak için henüz yasal bir düzenleme yok.

Ayrıca, dikkat edilmesi gereken önemli bir husus da düşük motor hacmine sahip motosikletlerin otobana çıkmasının yasak olmasıdır. Bu tür motorlar, kara yolları trafik kanununa göre motorlu araç sınıfında değerlendirilmediğinden, farklı bir ehliyet gerektirmez. Ancak, otobanlar, köprüler ve ana yollara bu tür motorların çıkması yasaklanmıştır. Sokak aralarında ve mahallelerde kullanımı ise halen serbesttir.

Sonuç olarak, motosiklet kullanıcıları ve sürücüler, mevzuatta resmi olarak belirtilmedikçe, herhangi bir açıklamaya dayanarak hareket etmekten kaçınmalı ve ehliyet sınıfları ve kullanım kuralları konusunda güncel yasal düzenlemeleri takip etmelidir. Unutulmamalıdır ki, motosiklet kullanmak daha yüksek bir risk içerdiğinden, eğitim ve denetimin önemi oldukça büyüktür.