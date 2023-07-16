

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri yağlı tohumlar kavşağında meyda geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü yönetimindeki AE 1191 BI plakalı otomobil, Gazi Atatürk caddesi üzerinden yola çıkan Ahmet Yusufoğlu(35) yönetimindeki 16 BBY 360 plakalı motosiklete yandan çarptı. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki oğlu Mustafa Ali(12) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

